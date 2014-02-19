Председатель Черновицкой ОГА написал заявление об отставке

Как передает корреспондент УНИАН, перед тем председатель ОГА взял расписку с активистов о том, что они гарантируют Папиеву личную безопасность, а также недопущение насилия в области и не будут препятствовать работе учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области.

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Оба документа сейчас понесли в ОГА на регистрацию.

”Для меня главное не кресло главы администрации, а главное спокойствие и безопасность людей”, - заявил Папиев после написания заявления.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах несколько тысяч митингующих более часа блокировали здание ОГА. Они поставили ультиматум губернатору Михаилу Папиеву: в течение 30 минут написать заявление об отставке и выйти из Партии регионов.

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После того как губернатор не вышел к людям, около 500 митингующих прорвались в кабинет председателя Черновицкой ОГА и вытолкали его на улицу. Папиева заставляли покаяться перед украинским народом и немедленно подать в отставку, однако он на это не соглашался. В председателя ОГА бросали яйца, он закрывал голову и лицо руками.

Вопрос о недоверии Папиеву планировалось рассмотреть сегодня в 18.00 на внеочередной сессии облсовета. Однако протестующие настаивали на немедленной отставке.