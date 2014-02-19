Председатель Черновицкой ОГА написал заявление об отставке
В Черновцах на площади перед областной государственной администрацией, где проходит многотысячная акция протеста, председатель Черновицкой ОГА Михаил Папиев, под давлением митингующих, написал заявление об отставке.
Как передает корреспондент УНИАН, перед тем председатель ОГА взял расписку с активистов о том, что они гарантируют Папиеву личную безопасность, а также недопущение насилия в области и не будут препятствовать работе учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области.
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Оба документа сейчас понесли в ОГА на регистрацию.
”Для меня главное не кресло главы администрации, а главное спокойствие и безопасность людей”, - заявил Папиев после написания заявления.
Как сообщал УНИАН, в Черновцах несколько тысяч митингующих более часа блокировали здание ОГА. Они поставили ультиматум губернатору Михаилу Папиеву: в течение 30 минут написать заявление об отставке и выйти из Партии регионов.
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После того как губернатор не вышел к людям, около 500 митингующих прорвались в кабинет председателя Черновицкой ОГА и вытолкали его на улицу. Папиева заставляли покаяться перед украинским народом и немедленно подать в отставку, однако он на это не соглашался. В председателя ОГА бросали яйца, он закрывал голову и лицо руками.
Вопрос о недоверии Папиеву планировалось рассмотреть сегодня в 18.00 на внеочередной сессии облсовета. Однако протестующие настаивали на немедленной отставке.