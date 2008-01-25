Червоненко обещали должность вице-премьера

Глава Национального агентства по подготовке и проведению финальной части Евро-2012 Евгений Червоненко в эксклюзивном интервью журналу «Профиль» подтвердил, что во время коалиционных переговоров шла речь о том, что будет профильный вице-премьер по Евро-2012, и эта должность была обещана ему. «Так было договорено при назначении. Мне лично не важны названия – в такси важны не шашечки, а ехать. Но я знаю ментальность сотрудников здания на Грушевского, я знаю ментальность мэров. Без приставки «вице», за пониженным моим статусом можно будет закрыть свои интересы и не реагировать на пожелания Киева. И это понимает президент», – рассказал Червоненко.

Кроме того, по словам Червоненко, до недавних пор у него не было даже офиса. «Нет финансирования, все развивается за мой счет, но я построю. Хочу, чтобы все поняли: или поменяйте меня сразу или давайте работать. На мне не написано ни «Динамо», ни «Шахтер», ни «Днепр», ни «Металлург» или «Металлист». Тут написано: «Украина» – страна мне поручила сделать работу, в которой лишь 10 процентов футбола. Но я постараюсь ни с кем не встрять в разборки: «А ты кто такой?», – а постараюсь всех объединить. Скажу одно: ясли я буду вице-премьером, боле надежного члена правительства не будет», - пообещал глава агентства по проведению ЕВРО-2012.

Полностью интервью с Евгением Червоненко читайте в завтрашнем номере журнала "Профиль"