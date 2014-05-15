Позиция стран ЕС относительно Украины консолидированная - Томбински

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Позиция ЕС относительно Украины консолидированная, происходит стабильное привлечение ЕС не только на уровне институтов, но и на уровне стран”, - сказал он.

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Также Томбински подчеркнул, что “мы все видим, насколько изолирована Россия на международной арене и в международных делах, и здесь речь идет не просто о символический жест относительно того, что следующий саммит «Большой семерки» состоится в Брюсселе 5 июня и там будет 7 стран-членов (без России - УНИАН)”.

“Мы видим здесь не только консолидированную позицию ЕС относительно того, как понять то, что происходит в Украине", - подчеркнул Томбински.

Что касается введения дальнейших санкций ЕС против России, то Томбински отметил, что “санкции - не цель сама по себе, это средство для достижения определенных изменений, санкции, которые уже применены против России, уже приносят определенный эффект”.