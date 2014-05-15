Под Краматорском идет бой. Среди украинских военных есть раненые
В Министерстве обороны Украины сообщают, что в среду вечером в рамках антитеррористической операции под Краматорском идет бой между украинскими военнослужащими и вооруженными боевиками.
Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства в среду поздно вечером, пишет Украинская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Действительно там сейчас идет бой", - отметили в Минобороны.
Согласно информации, в результате операции среди украинских военнослужащих есть пострадавшие, погибших нет.
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По информации СМИ, бой идет на окраине села Староварваровка, в 30 километрах от Краматорска. Силовики антитеррористической операции пытаются ликвидировать группу вооруженных людей, засевших в лесу. В это место стянуты большие силы украинской армии, над селом кружат вертолеты.
Предполагается, что речь идет об уничтожении той группировки, которая во вторник в соседнем Славянском районе устроила засаду на украинских десантников, в результате чего погибли 6 украинских военнослужащих.