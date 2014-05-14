Самороспуск Луганского облсовета - очередной "фейк" российских СМИ

Сегодня в российских СМИ появилась очередная неправдивая информация о событиях на востоке Украины.

Интернет-издание Lenta.ru опубликовало новость о самороспуске Луганского облсовета - "Луганский облсовет передал власть ополченцам". В самом тексте отмечается, что "Луганский областной совет принял решение о самороспуске и передал власть народу".

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На самом деле, сегодня Луганский облсовет всего лишь выдвинул Верховной Раде ультиматум - депутаты хотят сложить свои полномочия.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом депутаты заявили на сегодняшней 25-й сессии Луганского облсовета.

Как сообщает пресс-служба ЛОС, начаты консультации депутатов, которые намерены обратиться в Верховную Раду Украины с требованием о немедленных изменениях в Конституцию о федеративном устройстве Украины и о государственном статусе русского языка.

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«Если парламент не удовлетворит эти требования, которые депутаты нашего облсовета считают теми шагами, которые способны снять остроту конфликта, облсовет обсуждает возможность потребовать от Верховной Рады взять на себя всю полноту ответственности за ситуацию в регионе и распустить облсовет. Поскольку смысла работать в ситуации, когда официальный Киев демонстративно игнорирует требования облсовета и всей Луганской области, а депутаты лишены возможности влиять на процессы, они просто не видят», - сказано в сообщении пресс-службы.