МВД опровергает захват телебашни в Краматорске

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

«Информация, которая появилась сегодня у некоторых Итернет-СМИ о том, что Краматорская телебашня якобы была захвачена террористами, не отвечает действительности», - заявили в МВД.

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Краматорская телебашня находится под контролем украинских силовиков, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в рамках проведения активной фазы антитеррористической операции в Краматорске украинские силовики отбили у сепаратистов телевизионную башню.