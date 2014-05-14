МВД опровергает захват телебашни в Краматорске

20:06, 14 мая 2014
Политика
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Телевизионная башня в Краматорске Донецкой области остается под контролем украинских силовиков.

Телебашня в Краматорске находится под контролем украинских силовиков / REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

«Информация, которая появилась сегодня у некоторых Итернет-СМИ о том, что Краматорская телебашня якобы была захвачена террористами, не отвечает действительности», - заявили в МВД.

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Краматорская телебашня находится под контролем украинских силовиков, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в рамках проведения активной фазы антитеррористической операции в Краматорске украинские силовики отбили у сепаратистов телевизионную башню.

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