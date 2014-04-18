СБУ определила захват телебашни в Краматорске как террористический акт и открыла дело
15:21, 18 апреля 2014Политика
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По факту вооруженного захвата телевышки в Краматорске открыли уголовное дело.
По факту захвата телевышки открыли производство / REUTERS
Следователями СБУ в Донецкой области начато уголовное производство о совершении террористического акта (ст. 258 УК) по факту вооруженного нападения и захвата неустановленными лицами (в камуфляже, с георгиевскими лентами) телевизионной башни возле горы Карачун г. Краматорска ГП Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Украины, и самостоятельно перенастроили оборудования телевизионного центра на российское телевидение вместо украинского, сообщает сайт СБУ.
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Сейчас башня обесточена.
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