СБУ определила захват телебашни в Краматорске как террористический акт и открыла дело

Следователями СБУ в Донецкой области начато уголовное производство о совершении террористического акта (ст. 258 УК) по факту вооруженного нападения и захвата неустановленными лицами (в камуфляже, с георгиевскими лентами) телевизионной башни возле горы Карачун г. Краматорска ГП Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Украины, и самостоятельно перенастроили оборудования телевизионного центра на российское телевидение вместо украинского, сообщает сайт СБУ.

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Сейчас башня обесточена.