Со вступлением в ВТО Ющенко просит подождать несколько дней

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что 5 февраля Украина станет полноправным членом Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Давосе.

Президент подчеркнул, что вчера, 24 января, была поставлена «техническая точка» рассмотрения этого вопроса на Генеральном совете ВТО.

Как утверждает В.ЮЩЕНКО, Украине удалось достичь полного понимания и урегулировать все проблемы с ЕС, в том числе и по экспортной пошлине.

Также согласован вопрос адаптации определенных норм ЕС, которые украинская сторона должна обеспечить в полном объеме.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня Украина имеет положительный отчет рабочей группы ВТО и он не ожидает каких-либо проблем при рассмотрении этого вопроса 5 февраля.

«Эту работу мы прошли отлично, мы прошли 15-летний марафон», - сказал Президент, высоко оценив работу как украинской стороны, так и стороны ВТО.

В.ЮЩЕНКО подтвердил свое участие в заседании Генерального совета ВТО 5 февраля и выразил надежду, что будет найден исчерпывающий аргумент, чтобы 5 февраля стал выдающимся днем для Украины.

«Нужно набраться терпения и подождать несколько дней», - сказал он.