Взрыв на газопроводе на Ивано-Франковщине квалифицировали как теракт

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, досудебное расследование осуществляется управлением Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

На данное время проводятся все необходимые следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.

Потерпевших от взрыва нет.

Как сообщал УНИАН, 12 мая в 06.10 к диспетчеру УМГ «Прикарпаттрансгаз» поступило сообщение о том, что в селе Небылов Рожнятовского района Ивано-Франковской области вблизи хутора Ловаги выявлена утечка газа на наземном участке перехода через реку Лимница магистрального газопровода высокого давления «Уренгой – Помары - Ужгород» диаметром 1420 мм, давлением 50-54 Атм.

12 мая в 19.45 во время проведения работ по ликвидации утечки газа из газопровода «Урингой-Помары-Ужгород» на расстоянии 30 м произошел взрыв возле наземного магистрального газопровода высокого давления «Богородчаны-Долина», который проложен рядом. В результате взрыва возле газопровода «Богородчаны-Долина», который имеет диаметр 1400 мм и давление газа 50-54 Атм., не произошла разгерметизация газопровода и не была зафиксирована утечка газа. Обслуживает данный участок газопровода Богородчанское линейное производственное управление магистральных газопроводов «Прикарпаттрансгаз».

Газоснабжение населения области не прекращалось. Угрозы населению не было. Причина взрыва - устанавливается.