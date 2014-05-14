ГРУ РФ приказало террористам деморализовать украинских силовиков и местное население - Тымчук

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», структурное подразделение ГРУ ГШ ВС РФ в Ростове-на-Дону передало распоряжение руководителям диверсионных групп на Донбассе, действующим совместно с местными террористами, организовать информационно-психологические акции, направленные на подрыв боевого духа украинских силовиков и деморализацию местного населения", - написал на своей странице в соцсети Facebook руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

В частности, дано указание по всем возможным информационным каналам распространять дезинформацию о массовой гибели в ходе боевых столкновений украинских военнослужащих, отметил эксперт.