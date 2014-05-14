Из Крыма пытались ввезти на материк 20 комплектов камуфляжа с эмблемами британской армии

11:49, 14 мая 2014
Политика
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Госпогранслужба Украины задержала 20 комплектов камуфлированной формы с эмблемами вооруженных сил Великобритании, которую перевозили из Крыма.

Вместе с формой были также 5 подсумков для гранат и магазинов

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с работниками таможни продолжают тщательно проверять транспортные средства фирм почтовых перевозчиков, которые направляются из Крымского полуострова на материковую часть Украины.

Читайте такжеУкраинские пограничники обнаружили "посылку" для террористов13 мая погранично-таможенная смотровая группа обнаружила товар военного характера, перевозившийся из Крыма при посредничестве фирмы-почтового перевозчика. В одной из машин было найдено 20 комплектов камуфлированной формы с эмблемами Вооруженных сил Великобритании, а также 5 подсумков для магазинов и гранат.

Имущество было изъято. Для каких нужд и кому оно передавалось, сейчас выясняется.

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