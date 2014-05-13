Депутаты не знают, кто придет на Круглый стол нацединства
Парламентарии не знают, кто будет принимать участие в завтрашнем Круглом столе национального единства.
Об этом в эфире " 5 канала " сообщил народный депутат Юрий Мирошниченко, пишет Gazeta.ua.
Политик, в частности, отметил, что народные депутаты не знают, кто приглашен на запланированный на 14 мая Круглый стол национального единства.
"Мы, депутаты, сегодня даже не знаем, кто приглашен", - подчеркнул Мирошниченко.
По его словам, проекты изменений в Конституцию еще готовятся и требуют детального изучения.
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"А где деятельность нашей специальной комиссии по внесению изменений в Конституцию? Ведь это вопросы, требующие обсуждения", - сказал нардеп.
Мирошниченко также считает, что проблемы в восточных областях Украины из-за того, что его жителей до сих пор не услышали.
Он уверен, что за стол переговоров надо посадить все стороны конфликта, в том числе и тех, кто пользуются авторитетом среди жителей Донбасса.
Напомним, завтра, 14 мая, в Верховной Раде запланировано проведение Круглого стола национального единства. Он должен начаться в 16.30.