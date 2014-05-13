ПР и КПУ не голосовали за изменения закона об обеспечении выборов на Донбассе
ВРУ не поддержала включения в повестку дня сессии проекта закона “О внесении изменений в закон Украины “О выборах президента Украины” (относительно обеспечения надлежащей организации и проведения избирательного процесса) (№4835).
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты дважды голосовали за включение данного вопроса в повестку дня, но ни разу за него не проголосовали 226 депутатов.
Председатель Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания отметил, что данный законопроект “дает возможность провести выборы в тех городах, где есть напряженность, в Донецкой и Луганской областях”.
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По его словам, законопроектом предусматривается обеспечить круглосуточную охрану окружных избирательных комиссий, а также “дается возможность нормальной транспортировки документов сотрудниками МВД и при необходимости - сотрудниками СБУ”.
За включение данного законопроекта в повестку дня работы ВР из фракции Партии регионов проголосовал лишь один депутат, из фракции КПУ - ни одного.