Кравчук: Желательно избрать президента уже в первом туре

Об этом заявил первый Президент Украины Леонид Кравчук.

Нет сегодня, по его мнению, более важной задачи, как обеспечить проведение президентских выборов и не дать возможности внешним врагам и пятой колонне сорвать их.

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По мнению Кравчука, первоочередными шагами нового главы государства должны стать победоносное завершение антитеррористической операции, разоружение пророссийских банд, незамедлительное принятие решений по децентрализации власти и передача полномочий общинам, районам и областям, внедрение новой региональной политики, подписание экономической части Соглашения о политической ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

Главной стратегической задачей будущего президента Кравчук считает обеспечение полноправного членства Украины в Европейском Союзе.

«Было бы хорошо, - отмечает первый Президент, - если бы люди избрали Президента уже 25 мая, то есть в первом туре. Это аналогичная ситуация к началу 90-х гг. прошлого века, когда мы боролись за государственную независимость. Тогда также надо было избрать Президента, чтобы консолидировать нацию, стабилизировать ситуацию в стране и дать отпор тем, кто подвергал сомнению право нашего народа на свободу. И люди это прекрасно поняли. В 1991 г. Президента избрали за один тур. Надеюсь, что так же будет и в этот раз. Это станет лучшим ответом Путину и его агентуре».