Аваков хочет, чтобы милиционеры присутствовали при подсчете голосов на выборах

Как сообщает пресс-служба МВД, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал журналистам в Харькове.

Он подчеркнул, что выборы президента Украины имеют для страны сверхважное значение.

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”Мы четко понимаем, какое значение имеют для всего государства президентские выборы. Мы готовы к любым испытаниям, в том числе и провокациям. Мы намерены обратиться к Центральной избирательной комиссии и парламенту с просьбой разрешить присутствие сотрудников милиции во время подсчета голосов. Такая практика в государстве будет применена впервые, и это только один из наших шагов для надлежащего обеспечения избирательного процесса”, - сказал Аваков.