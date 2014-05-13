Аваков хочет, чтобы милиционеры присутствовали при подсчете голосов на выборах
Министерство внутренних дел Украины намерено просить у Центральной избирательной комиссии и парламента разрешение на присутствие сотрдуников милиции во время подсчета голосов на участках на выборах 25 мая.
Как сообщает пресс-служба МВД, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал журналистам в Харькове.
Он подчеркнул, что выборы президента Украины имеют для страны сверхважное значение.
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”Мы четко понимаем, какое значение имеют для всего государства президентские выборы. Мы готовы к любым испытаниям, в том числе и провокациям. Мы намерены обратиться к Центральной избирательной комиссии и парламенту с просьбой разрешить присутствие сотрудников милиции во время подсчета голосов. Такая практика в государстве будет применена впервые, и это только один из наших шагов для надлежащего обеспечения избирательного процесса”, - сказал Аваков.