Депутаты не согласились на компромисс Яценюка

Участники Согласительного совета парламента не достигли консенсуса в вопросе НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что ни один из проектов постановлений на Согласительном совете не поддержан представителями фракций. Председатель ВР напомнил, что им был внесен компромиссный вариант проекта постановления о проведении референдума относительно членства Украины в НАТО, но этот документ также не находит поддержки.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент так и не начал свое последнее пленарное заседание перед зимними каникулами.

Представители Партии регионов заблокировали трибуну и президиум ВР, протестуя, по их словам, против планов руководства Украины относительно присоединения к Плану действий о членстве в НАТО.

Накануне Партия регионов внесла проект постановления об обязательном проведении референдума не только относительно вступления Украины в НАТО, но и относительно присоединения страны к Плану действий о членстве в НАТО.

В свою очередь А.ЯЦЕНЮК внес альтернативный проект постановления, который предусматривает проведение референдума непосредственно перед вступлением в НАТО.

Ранее фракция "НУ-НС" зарегистрировала в ВР проект постановления о поддержке обращения руководства Украины к Генсекретарю НАТО относительно готовности Украины присоединиться к Плану действий о членстве в НАТО.