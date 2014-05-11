СМИ: В Красноармейске началась стрельба, один человек погиб

Как сообщает местное издание 06239.com.ua со ссылкой на очевидцев, к бойцам батальона "Днепр", которые взяли под охрану Красноармейский горсовет, направлялся автомобиль. Дорогу ему преградили местные протестующие жители. Для обеспечения проезда бойцы открыли огонь.

По предварительной информации, среди местных есть один убитый и один раненый - ему прострелили ногу.

Читайте такжеНа Донетчине обстреляли автобус с бойцами спецбатальона "Азов", один из нападавших убит В то же время, на выложенных в сети видео видно, что несколько пикетчиков подошли к вооруженным людям, которых издание называет бойцами "Днепра", вплотную, после чего те начали стрелять в воздух. Один из пикетчиков после этого упал.

Кто в него выстрелил, пока неизвестно.