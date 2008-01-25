Партия регионов пришла в ВР не одна

Сторонники Партии регионов пикетируют Верховную Раду Украины Кабинет министров и Секретариата Президента с требованиями к Президенту Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю парламента Арсению ЯЦЕНЮКА отозвать письмо в адрес руководства НАТО о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, в акции протеста принимают участие более 5 тысяч активистов и сторонников партии из всех областей Украины.

Партия регионов считает, что решать вопросы присоединения Украины к Плану членства и вступления в НАТО возможно исключительно по результатам проведения всеукраинского референдума.

Участники акции считают, что украинский народ должен знать правду о НАТО:

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.

18 января фракции Партии регионов и КПУ блокировали трибуну Верховной Рады, требуя от А.ЯЦЕНЮКА отозвать свою подпись под письмом к Генсеку НАТО.

Накануне представитель ПР Анна ГЕРМАН заявила, что фракция Партии регионов будет блокировать работу Верховной Рады, если на рассмотрение парламента не будут вынесены все проекты постановлений, касающихся присоединения Украины к Плану действий по членству в НАТО.