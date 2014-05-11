В Донецке руководители коммунальных предприятий пригнали людей на "референдум" - СМИ

Руководители коммунальных предприятий Донецкого горсовета пригнали людей голосовать на "референдум" сепаратистов.

Об этом сообщает сайт "Новости Донбасса".

В тоже время издание отмечает, что в Горловке ректор местного ВУЗа отказался открыть помещение для боевиков, чтобы те разместили там "избирательный участок".

Напомним, по информации "НД", по состоянию на 8.00 в Донецке не наблюдается избирательная активность, центральные и районные улицы пусты. Большинство школ Калининского, Буденновского, Ворошиловского районов закрыты. Возле здания ЦИК в Донецке дежурят «бойцы самообороны Донецкой народной республики», в руках у них автоматы.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские сепаратисты штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

7 апреля захватившие здание сепаратисты объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о намерении провести 11 мая референдум о статусе региона.

Официальный Киев настаивает, что "референдум", который планируют провести пророссийские сепаратисты 11 мая, нелегитимный.

Сегодня в Донецкой области незарегистрированная организация "Донецкая республика" проводит «референдум» по вопросу независимости так называемой "Донецкой народной республики".