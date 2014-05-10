В Мариуполе горит воинская часть - СМИ

Сегодня вечером в Мариуполе загорелась воинская часть на пр. Нахимова. Об этом сообщают очевидцы происшествия, передает 0629.

По состоянию на 20:42 причины возгорания неизвестны. Также нет информации о пострадавших.

Да, воинская часть горит, подожгли казарму. Над городом летает вертолет, количество неизвестно — Котик (@tikhiys) 10 мая 2014

Часть горит полностью, приехали пожарные, но ее по ходу не тушат уже. Бесполезно. Пылает во всю — Котик (@tikhiys) 10 мая 2014

Информация о том, был ли пожар в прокуратуре города пока официально не подтверждена. Но по данным очевидцев, здание городской прокуратуры, расположенной напротив супермаркета "Велика кишеня" охвачено огнем.

По неподтвержденным данным прокуратуру забросали коктейлями Молотова.

Напомним, вчера воинскую часть спешно покинули военные, а сегодня в ней орудовали мародеры. Кроме того, жители города угнали из части БТР.