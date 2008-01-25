Сегодня депутаты планируют закрыться

Сегодня должно состояться закрытие первой сессии Верховной Рады Украины VI созыва.

Как сообщил председатель парламента Арсений ЯЦЕНЮК, в повестку дня сегодняшнего сессионного заседания включено 26 законопроектов.

Также спикер не исключил, что сегодня ВР рассмотрит проект постановления о запрете присоединения Украины к Плану действий по членству в НАТО без проведения референдума, зарегистрированный депутатами от Партии регионов.

Представитель ПР Анна ГЕРМАН заявила, что фракция Партии регионов будет блокировать работу Верховной Рады, если на рассмотрение парламента не будут вынесены все проекты постановлений, касающихся присоединения Украины к Плану действий по членству в НАТО.

Кроме того, по ее словам, Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть инцидент между мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО, который произошел на прошлой неделе.