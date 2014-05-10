В Макеевке террористы расстреляли реанимобиль, в котором перевозили раненого активиста

14:56, 10 мая 2014
Политика
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В Макеевке Донецкой области сепаратисты захватили врача и реанимобиль, в котором перевозили раненого Алексея Демка - доверенное лицо кандидата в президенты Олега Тягнибока, члена ВО «Свобода».

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из членов Донецкой облорганизации партии ВО «Свобода».

По его словам, «как только стало известно, что раненого в Макеевке активиста «Свободы» пытались вывезти в Днепропетровск для оказания медицинской помощи (пулевое ранение, поврежден позвоночник), реанимобиль донецкой санавиации было расстреляно сепаратистами на объездной дороге между Донецком и Макеевкой (поселок Ганзівка)».

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«О судьбе врачей и раненого активиста в настоящее время ничего не известно. Связь с врачом (Галиной Ивановной) отсутствует», - заявили в донецкой «Свободе». Также объяснили, сославшись на информацию, полученную ими от правоохранителей вечером 8 мая, что Демко находился в одной из больниц Макеевки, где перенес операцию, но «претензий пострадавший ни к кому не имеет».

Также «свободовцы» сообщили, что после похищения Демка сепаратистами из собственного дома в Макеевке, его якобы обнаружили жители города «выброшенным на улицу с распоротым животом и доставили в одну из городских больниц».

Как сообщал УНИАН, в Макеевке Донецкой области сепаратисты похитили Алексея Демка - доверенное лицо кандидата в президенты Олега Тягнибока, члена ВО «Свобода», о чем корреспонденту УНИАН сообщил один из однопартийцев Демка Павел Деркаченко.

По словам Деркаченко, 8 мая около 11.30 позвонил Демко и сказал, что его берут в плен, поскольку он видит, что подъехала к его дому машина «Мерседес», из которой вышли вооруженные люди.

Деркаченко пояснил, что Демко не выключил свой мобильный телефон, положил его в карман и поэтому Деркаченко стал свидетелем тех разговоров, которые происходили между сепаратистами и похищенным товарищем.

«Вооруженные люди стали бить Демко, были слышны звуки падающих мебели. Все сопровождалось нецензурной бранью, и сепаратисты постоянно спрашивали у Демко, кто еще работает в партии «Свобода», кто еще здесь остался, сколько тебе платят, где деньги и где оружие и прочее», - рассказал Деркаченко.

Он отметил, что голос Демко «был очень подавлен, он плохо, тихо говорил, видно, его очень сильно били».

Деркаченко также рассказал, что он слышал от сепаратистов такие фразы: «Давайте этого козла сейчас пристрелимо... Мы тебя сейчас отвезем в Донецк и там с тобой будут разговаривать иначе».

По словам Деркаченко, вскоре мобильная связь прервалась.

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