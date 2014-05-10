В Макеевке террористы расстреляли реанимобиль, в котором перевозили раненого активиста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из членов Донецкой облорганизации партии ВО «Свобода».

По его словам, «как только стало известно, что раненого в Макеевке активиста «Свободы» пытались вывезти в Днепропетровск для оказания медицинской помощи (пулевое ранение, поврежден позвоночник), реанимобиль донецкой санавиации было расстреляно сепаратистами на объездной дороге между Донецком и Макеевкой (поселок Ганзівка)».

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«О судьбе врачей и раненого активиста в настоящее время ничего не известно. Связь с врачом (Галиной Ивановной) отсутствует», - заявили в донецкой «Свободе». Также объяснили, сославшись на информацию, полученную ими от правоохранителей вечером 8 мая, что Демко находился в одной из больниц Макеевки, где перенес операцию, но «претензий пострадавший ни к кому не имеет».

Также «свободовцы» сообщили, что после похищения Демка сепаратистами из собственного дома в Макеевке, его якобы обнаружили жители города «выброшенным на улицу с распоротым животом и доставили в одну из городских больниц».

Как сообщал УНИАН, в Макеевке Донецкой области сепаратисты похитили Алексея Демка - доверенное лицо кандидата в президенты Олега Тягнибока, члена ВО «Свобода», о чем корреспонденту УНИАН сообщил один из однопартийцев Демка Павел Деркаченко.

По словам Деркаченко, 8 мая около 11.30 позвонил Демко и сказал, что его берут в плен, поскольку он видит, что подъехала к его дому машина «Мерседес», из которой вышли вооруженные люди.

Деркаченко пояснил, что Демко не выключил свой мобильный телефон, положил его в карман и поэтому Деркаченко стал свидетелем тех разговоров, которые происходили между сепаратистами и похищенным товарищем.

«Вооруженные люди стали бить Демко, были слышны звуки падающих мебели. Все сопровождалось нецензурной бранью, и сепаратисты постоянно спрашивали у Демко, кто еще работает в партии «Свобода», кто еще здесь остался, сколько тебе платят, где деньги и где оружие и прочее», - рассказал Деркаченко.

Он отметил, что голос Демко «был очень подавлен, он плохо, тихо говорил, видно, его очень сильно били».

Деркаченко также рассказал, что он слышал от сепаратистов такие фразы: «Давайте этого козла сейчас пристрелимо... Мы тебя сейчас отвезем в Донецк и там с тобой будут разговаривать иначе».

По словам Деркаченко, вскоре мобильная связь прервалась.