МИД: В "дорожной карте" ОБСЕ нет рекомендаций прекратить АТО
Дорожная карта "По урегулированию ситуации в Украине", предложенная Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, не содержит рекомендаций прекратить антитеррористическую операцию.
Об этом в эфире " 5 канала" сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, передает Еспресо.TV.
В то же время, он напомнил, что ранее Украина направила в ОБСЕ свою "дорожную карту", свое видение того, что в ней могло бы быть.
"То, что мы получили сейчас от швейцарского председательства (в ОБСЕ), где-то перекликается с нашими предложениями, которые мы предоставили", - пояснил представитель внешнеполитического ведомства.
Перебийнис рассказал о те составляющие, по мнению украинской стороны, могут вести к разрешению кризиса на востоке Украины: "деэскалация на востоке, проведение выборов 25 мая и начало общенационального диалога".
Читайте такжеАТО будет продолжена независимо от решения относительно проведения референдума" - Парубий
В свою очередь министр Кабинета министров Остап Семерак сообщил, что Украина и ОБСЕ разработают совместный документ по решению конфликта.
"То, что я сегодня понимаю - будет утвержден документ, который соединит наши предложения и предложения швейцарского председательства", - отметил он.
"Когда речь идет о дискуссии по поиску компромисса, то было бы позитивно воспринято наше предложение относительно продолжения в формате женевского общения в четырехстороннем формате", - добавил Семерак.