МИД: В "дорожной карте" ОБСЕ нет рекомендаций прекратить АТО

Об этом в эфире " 5 канала" сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, передает Еспресо.TV.

В то же время, он напомнил, что ранее Украина направила в ОБСЕ свою "дорожную карту", свое видение того, что в ней могло бы быть.

"То, что мы получили сейчас от швейцарского председательства (в ОБСЕ), где-то перекликается с нашими предложениями, которые мы предоставили", - пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

Перебийнис рассказал о те составляющие, по мнению украинской стороны, могут вести к разрешению кризиса на востоке Украины: "деэскалация на востоке, проведение выборов 25 мая и начало общенационального диалога".

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В свою очередь министр Кабинета министров Остап Семерак сообщил, что Украина и ОБСЕ разработают совместный документ по решению конфликта.

"То, что я сегодня понимаю - будет утвержден документ, который соединит наши предложения и предложения швейцарского председательства", - отметил он.

"Когда речь идет о дискуссии по поиску компромисса, то было бы позитивно воспринято наше предложение относительно продолжения в формате женевского общения в четырехстороннем формате", - добавил Семерак.