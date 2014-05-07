ЕС готовит новые санкции против РФ в случае отсутствия деэскалации кризиса в Украине - Ромпей

Европейский Союз готов к новой встрече в формате ЕС-США-Украина-Россия для поиска путей деэскалации ситуации в Украине, но в то же время готов внедрить новые санкции против России в случае отсутствия деэскалации украинского кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил президент Европейского Совета Герман ван Ромпей на пресс-конференции после саммита ЕС-Япония.

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"Мы открыты идее проведения Женевы-2. Мы будем работать с коллегами относительно возможности проведения такой встречи. И мы работаем над установлением стабильности в Украине через поддержку нужных политических и экономических реформ. И мы следим за ситуацией в Украине почасово, и то, что происходит, является поводом для серьезной обеспокоенности", - сказал Ромпей.

Он заявил, что Россия не выполнила требования Женевской декларации в плане содействия деэскалации ситуации в Украине.

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"Из-за отсутствия деэскалации ЕС внедрил санкций в виде запрещения на въезд и замораживание активов 48 лиц. Япония тоже запретила въезд более 20 лицам из России. И мы согласились в Совете ЕС, что последующие шаги по дестабилизации Украины приведут к дополнительным далеко идущим последствиям для наших отношений в широких отраслях экономики. Еврокомиссия уже проводит подготовительную работу. Мы готовы прибегнуть к этим решениям, если в этом будет необходимость", - отметил Ромпей.