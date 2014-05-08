Террористы в Горловке захватили автоцистерну с дизельным топливом

Об этом пишет издание Gorlovka.ua

Сообщается, что на трассе Горловка-Донецк неподалеку авторынка "Динамо", боевики остановили автоцистерну с дизельным топливом и предложили проехать в захваченное здание Горловского горуправления милиции.

Читайте такжеВ Горловке неизвестные в масках похитили гражданина Грузии После того, как автомобиль заехал на территорию УВД, водителя отпустили, а цистерну с допливом незаконно присвоили. По предварительным данным, ущерб, нанесенный владельцу транспорта, составляет более 350 тысяч гривен.

Водитель, обратившийся в милицию с заявлением о незаконном завладении транспортом, рассказал, что в емкостях находилось только дизтоплива на сумму более 100 тысяч гривен.