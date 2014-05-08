Террористы в Горловке захватили автоцистерну с дизельным топливом
12:56, 08 мая 2014Политика
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Автомобиль находится во дворе захваченного местного горуправления милиции.
Террористы на Донбассе продолжают заниматься мародерством / REUTERS
Об этом пишет издание Gorlovka.ua
Сообщается, что на трассе Горловка-Донецк неподалеку авторынка "Динамо", боевики остановили автоцистерну с дизельным топливом и предложили проехать в захваченное здание Горловского горуправления милиции.
Читайте такжеВ Горловке неизвестные в масках похитили гражданина Грузии После того, как автомобиль заехал на территорию УВД, водителя отпустили, а цистерну с допливом незаконно присвоили. По предварительным данным, ущерб, нанесенный владельцу транспорта, составляет более 350 тысяч гривен.
Водитель, обратившийся в милицию с заявлением о незаконном завладении транспортом, рассказал, что в емкостях находилось только дизтоплива на сумму более 100 тысяч гривен.
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