Крымчанам предложили пить в два раза меньше воды

Сложившаяся на полуострове ситуация с водой должна надоумить крымчан быть более экономными в плане потребления.

Такое мнение в интервью «Аргументам недели – Крым» озвучил министр экологии и природных ресурсов непризнанной Республики Крым Геннадий Нараев.

Читайте такжеНа материковую Украину из Крыма уже выехали более 7 тысяч беженцев

Чиновник согласился с заявлением вице-премьера непризнанной Республики Рустама Темиргалиева по поводу того, что крымчанам придется быть более бережными, а также отметил, что ежедневное потребление воды, в том числе и питьевой, желательно сократить вдвое.

Читайте такжеКрымская земляника может не попасть на рынок материковой Украины

«Существуют определенные расчеты, где на одного человека в день приходится порядка 100 литров воды. Наверное, нужно переходить на более экономный режим. Например, 50 литров, что, в общем-то, тоже достаточно», − отметил Нараев.