США не признают референдум в Донецке и Луганске
22:01, 06 мая 2014Политика
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Соединенные Штаты не признают референдум в Донецке и Луганске, сказала журналистам представитель госдепартамента Джен Псаки.
США считают запланированный псевдореферендум фальшивым / REUTERS
"Мы решительно отвергаем эти незаконные усилия, имеющие целью дальнейшее разделение Украины", - заявила Псаки, назвав референдум "фальшивым", сообщает РИА Новости.
"Это проводится в координации с украинским законодательством", - добавила она.
Читайте такжеСМИ: Появилось фото бюллетеня для донецкого "референдума"Псаки также повторила позицию Вашингтона, что США рассматривают возможность новых санкций против России, если и захочет помешать президентским выборам 25 мая, которые объявлены Верховной Радой Украины.
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