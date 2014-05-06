США не признают референдум в Донецке и Луганске

"Мы решительно отвергаем эти незаконные усилия, имеющие целью дальнейшее разделение Украины", - заявила Псаки, назвав референдум "фальшивым", сообщает РИА Новости.

"Это проводится в координации с украинским законодательством", - добавила она.

Читайте такжеСМИ: Появилось фото бюллетеня для донецкого "референдума"Псаки также повторила позицию Вашингтона, что США рассматривают возможность новых санкций против России, если и захочет помешать президентским выборам 25 мая, которые объявлены Верховной Радой Украины.