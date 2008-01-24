Яценюк стелит солому перед завтрашним заседанием ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что парламент завтра будет работать в конструктивном русле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня во время Согласительного совета лидеров депутатских фракций и парламентских комитетов.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в течение недели он встречался с лидерами фракций, а вчера состоялась встреча с лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«В принципе, нарисовалась определенная дорога относительно взаимопонимания», - сказал он.

Председатель ВР отметил, что сегодня в стенах парламента не будут происходить никакие разговоры на языке ультиматума.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что если оппозиция хочет быть защищенной, то она должна дать председателю ВР право на эту защиту.

По его словам, если ВР и в дальнейшем будет заблокирована, то «будет поставлена точка на парламентаризме в целом».

А.ЯЦЕНЮК также добавил, что все вопросы, возникающие в парламенте, необходимо решать путем политического диалога. При этом он отметил, что не хочет возвращаться к разговору относительно письма трех руководителей государства по поводу ПДЧ в НАТО.

Он заверил, что все научно-экспертные и юридические заключения подтвердили законность написания соответствующего письма. Потому, отметил А.ЯЦЕНЮК, все разговоры, которые до сих пор продолжаются вокруг этого, «лежат исключительно в политической плоскости».

При этом председатель ВР напомнил, что в письме четко указано, что перед вступлением Украины в НАТО состоится всеукраинский референдум по этому вопросу.

Он также не исключил, что завтра в сессионном зале будет обсужден проект постановления по этому вопросу, зарегистрированный оппозицией.