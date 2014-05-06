За отказ спасать экипаж вертолета в Славянске к ответственности могут привлечь 15 военных

К уголовной ответственности могут быть привлечены 15 военнослужащих, которые отказались вылетать для спасения экипажа вертолета в районе Славянска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге народный депутат, врио заместителя главы Администрации президента Андрей Сенченко.

По его словам, сегодня на закрытом заседании Верховной Рады была озвучена информация, что “когда вчера был сбит наш военный вертолет, то 15 военнослужащих отказались вылетать для спасения летчиков”.

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Как сказал Сенченко, они “совершили преступление” и должны нести ответственность.

Как сообщал УНИАН, 5 мая в районе Славянска террористы из крупнокалиберного пулемета сбили украинский военный вертолет Ми-24. Экипаж оперативная бригада Антитеррористического центра эвакуировала в лагерь.