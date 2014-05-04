Пилот обстрелянного над Славянском вертолета: «Это было неожиданно от мирных граждан»

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Пилот поврежденного вертолета АТЦ, капитан Алексей Слюсаренко рассказал об обстоятельствах обстрела.

По словам пилота, инцидент, связанный с обстрелом вертолета, стал неожиданным со стороны мирного населения. «После посадки в корпусе вертолета оказалось свыше десяти следов от пуль. Калибр патронов – 5,45 и 7,62 мм. Пули попали в область двигателя, во фюзеляж, лопасти винта, топливные баки», - говорится в сообщении.Читайте такжеНочью в Славянске погиб экипаж вертолетчиков из Львовской области

Слюсаренко также отметил, что потерпевших среди членов экипажа нет.

В настоящее время продолжается восстановительный ремонт. Боевую машину перебазируют к месту, где специалисты смогут провести полный ремонт воздушного судна с заменой необходимых агрегатов.