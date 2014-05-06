В Луганске из автомобиля украли портфель наблюдателя ОБСЕ

В Луганске из служебного автомобиля выкрали портфель наблюдателя ОБСЕ.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

По информации правоохранителей, 5 мая в 13.05 в Ленинский райотдел милиции с заявлением обратился гражданин Великобритании, наблюдатель ОБСЕ.

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«Он сообщил, что в ночь на 5 мая неизвестный повредил водительское стекло служебного автомобиля Toyota Land Cruiser, стоявшего возле дома на улице 16-я линия, и совершил кражу портфеля, в котором находилась одежда заявителя», - говорится в сообщении.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 185 Уголовного Кодекса Украины (кража).

Принимаются меры по розыску и задержанию лица, причастного к совершению уголовного правонарушения.