Генерал НАТО: Россия, скорее всего, не вторгнется в Украину
03:21, 06 мая 2014Политика
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Главнокомандующий силами НАТО в Европе, американский генерал Филип Бридлав заявил, что, по его мнению, Россия не будет предпринимать военное вторжение на территорию Украины
Главком сил НАТО в Европе считает, что Россия не вторгнется в Украину / REUTERS
По мнению Бридлава, Москва будет добиваться своих целей в Украине, не пересекая границу, пишет РБК.
Бридлав заявил, что «российские власти, скорей всего, продолжат делать то, что они делают: дискредитировать украинское правительство, провоцировать протестные выступления в стране и готовить почву для сепаратистского движения».
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Бридлав также отметил, что несмотря на то, что он уверен в присутствии российских спецподразделений на востоке Украины, пока рано делать выводы о том, кто сбил украинские вертолеты над Славянском.
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