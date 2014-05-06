Генерал НАТО: Россия, скорее всего, не вторгнется в Украину

По мнению Бридлава, Москва будет добиваться своих целей в Украине, не пересекая границу, пишет РБК.

Бридлав заявил, что «российские власти, скорей всего, продолжат делать то, что они делают: дискредитировать украинское правительство, провоцировать протестные выступления в стране и готовить почву для сепаратистского движения».

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Бридлав также отметил, что несмотря на то, что он уверен в присутствии российских спецподразделений на востоке Украины, пока рано делать выводы о том, кто сбил украинские вертолеты над Славянском.