В Херсоне сняли с поезда сепаратистов, которые ехали в Одессу

В Херсоне с крымского поезда сняли 36 сепаратистов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связм с общественностью УМВД в Херсонской области, в ночь на 5 мая в УМВД Украины в Херсонской области поступила информация, что в пассажирском поезде сообщением Симферополь-Одесса находятся группы радикально настроенных граждан (около 137 человек).

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В ходе отработки информации совместно с пограничной службой и представителями Самообороны Херсона были проверены все вагоны. В результате с поезда Симферополь-Одесса было снято 36 человек. Охрану общественного порядка обеспечивали 83 работника милиции и 23 военнослужащих.

Как сообщил и.о. мэра Херсона Владимира Миколаенко на своем аккаунте в youtube, задержанные сепаратисты направлялись в Одессу для совершения провокаций.

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«Сообщаю, что вчера на херсонском железнодорожном вокзале прошла спецоперация по поимке диверсантов. В результате - с поезда Симферополь-Одесса около 23 часов было снято и депортировано обратно в Крым 36 человек. В спецоперации принимали участие около 320 пограничников, сотрудников МВД, СБУ, херсонской Самообороны и ветеранов вооруженных сил. Согласно оперативной информации, пророссийские активисты направлялись в Одессу для совершения провокаций. Я хочу поблагодарить силовиков и самооборону за четко выполненную работу, слаженность в действиях и взаимопонимание. А всем, кто настроен на раскол Украины, я хотел бы напомнить, что в Херсоне все здоровые силы будут защищать целостность и единство нашего государства», - заявил Миколаенко.