42 задержанных в Одессе этапированы в СИЗО центральной Украины – Аваков

42 задержанных в Одессе этапированы в СИЗО центральной Украины

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

В частности, по словам главы ведомства, на протяжении минувшей ночи 42 подозреваемых в организации и участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая этапированы в следственный изолятор одной из центральных областей Украины.

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Как сообщал УНИАН, 4 мая около 1 тыс. человек пришли к зданию Одесского городского управления внутренних дел с требованием отпустить их соратников, задержанных 2 мая во время массовых беспорядков. Позже УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области сообщили, что по решению прокуратуры Одесской области по требованию митингующих из здания Одесского городского управления внутренних дел отпущено 67 человек.