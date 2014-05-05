Коломойский инициирует съезд общин юга и востока Украины

В целях съезда - защита права территориальных общин на свободное волеизъявление и изменение административных границ, согласно законодательству Украины и в пределах государственных границ Украины, - сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Читайте такжеСитуация в Днепропетровской области находится под контролем - Коломойский

Также планируют рассмотреть организацию территориальных общин Юго-Востока для противодействия военной агрессии Российской Федерации и террористическим актам против органов государственной власти Украины.

К участию в работе съезда приглашены представители территориальных общин регионов Юго – Востока - сельские, поселковые, городские председатели, а также депутаты местных советов всех уровней.