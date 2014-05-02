Сепаратисты из Крыма хотят приехать "на помощь" террористам на восток Украины

Сепаратисты Крыма требуют отправить их на помощь террористам на юго-востоке Украины. Об этом в пятницу сообщил самопровозглашенный председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.

"У нас крымчане рвутся поехать на юго-восток. Представители крымской самообороны просятся поддержать наших братьев", — сказал Аксенов.

Сепаратист подчеркнул, что не может сказать крымчанам не ехать на "помощь русским".

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В то же время, по данным группы «Информационное Сопротивление», оба перешейка, соединяющие Крым с материком, на данный момент полностью контролируются подразделениями Госпогранслужбы Украины и Вооруженных сил Украины по административной границе АРК.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Подразделения силовиков в данном районе находятся в полной боевой готовности. Украинскими пограничниками приняты меры для недопущения проникновения на материк даже отдельных вооруженных граждан из Крыма. По утверждению наших источников в Госпогранслужбе, проникновение подразделений боевиков из Крыма тем более исключено", - написал Тымчук.