Сепаратисты из Крыма хотят приехать "на помощь" террористам на восток Украины
Самопровозглашенный председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов говорит, что сепаратисты Крыма "готовы ехать на помощь".
Сепаратисты Крыма требуют отправить их на помощь террористам на юго-востоке Украины. Об этом в пятницу сообщил самопровозглашенный председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.
"У нас крымчане рвутся поехать на юго-восток. Представители крымской самообороны просятся поддержать наших братьев", — сказал Аксенов.
Сепаратист подчеркнул, что не может сказать крымчанам не ехать на "помощь русским".
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В то же время, по данным группы «Информационное Сопротивление», оба перешейка, соединяющие Крым с материком, на данный момент полностью контролируются подразделениями Госпогранслужбы Украины и Вооруженных сил Украины по административной границе АРК.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Подразделения силовиков в данном районе находятся в полной боевой готовности. Украинскими пограничниками приняты меры для недопущения проникновения на материк даже отдельных вооруженных граждан из Крыма. По утверждению наших источников в Госпогранслужбе, проникновение подразделений боевиков из Крыма тем более исключено", - написал Тымчук.