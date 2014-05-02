Обама и Меркель в Вашингтоне проведут переговоры о ситуации в Украине
10:04, 02 мая 2014Политика
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Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель в Вашингтоне проведут переговоры относительно ситуации в Украине.
Ангела Меркель и Владимир Путин / REUTERS
Это будет первая встреча лидеров двух государств «Большой семерки» после аннексии Россией в марте Крыму, сообщает Радио Свобода.
Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни заявил, что стороны обсудят «невыполнение Россией обязательств, закрепленных в Женевских договоренностях».
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1 мая Меркель призвала президента РФ Владимира Путина помочь в освобождении семи военных инспекторов ОБСЕ, задержанных террористами в Славянске. Среди этих людей – четверо немецких офицеров, а также граждане Дании, Польши и Чехии.
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