Обама и Меркель в Вашингтоне проведут переговоры о ситуации в Украине

Это будет первая встреча лидеров двух государств «Большой семерки» после аннексии Россией в марте Крыму, сообщает Радио Свобода.

Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни заявил, что стороны обсудят «невыполнение Россией обязательств, закрепленных в Женевских договоренностях».

Читайте такжеМеркель позвонила Путину и напомнила об ответственности перед ОБСЕ

1 мая Меркель призвала президента РФ Владимира Путина помочь в освобождении семи военных инспекторов ОБСЕ, задержанных террористами в Славянске. Среди этих людей – четверо немецких офицеров, а также граждане Дании, Польши и Чехии.