Обама и Меркель в Вашингтоне проведут переговоры о ситуации в Украине

10:04, 02 мая 2014
Политика
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Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель в Вашингтоне проведут переговоры относительно ситуации в Украине.

Ангела Меркель і Володимир Путін / REUTERS

Это будет первая встреча лидеров двух государств «Большой семерки» после аннексии Россией в марте Крыму, сообщает Радио Свобода.

Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни заявил, что стороны обсудят «невыполнение Россией обязательств, закрепленных в Женевских договоренностях».

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1 мая Меркель призвала президента РФ Владимира Путина помочь в освобождении семи военных инспекторов ОБСЕ, задержанных террористами в Славянске. Среди этих людей – четверо немецких офицеров, а также граждане Дании, Польши и Чехии.

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