Запад не может помочь Украине, пассивной в вопросах своей безопасности - Чехия о позиции США

Об этом заявил министр обороны Чехии Мартин Стропницкий, который обсуждал положение в Украине с ведущими политиками США в Вашингтоне.

Он сообщил, что во всех разговорах шла речь об одном и том же: «Мы не имеем возможностей быть везде и улаживать все, особенно когда страна, которая имеет проблему с безопасностью, сама относится к этому пассивно».

«Это не было неожиданное утверждение, но это было высказано вполне твердо», - приводит слова министра Чешское телевидение.

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В значительной мере такого же мнения придерживается и президент США Барак Обама, говорит Мартин Стропницкий.

Он считает, что украинский кризис, оккупация Крыма Россией заставляет международное сообщество пересмотреть отношение к оборонительных блоков и структур, в частности, в НАТО.

"Американские лидеры в связи с агрессией России в Украине призывают страны НАТО, в том числе с Чехией, увеличить финансирование оборонных ведомств", - сказал чешский министр.