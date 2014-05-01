В Славянске террористы заявили, что освободили двух спецназовцев "Альфы"

15:10, 01 мая 2014
Политика
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Сепаратисты Славянска заявляют, что освободили двоих из троих спецназовцев подразделения "Альфа" СБУ Украины, обменяв их на своих сторонников.

Славянск / REUTERS

"Нам удалось договориться с противоположной стороной об обмене двоих из этих спецназовцев на наших сторонников, затем мы их освободили", - сказал один из сепаратистов по телефону, сообщает Kramatorsk.ua.

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Он уточнил, что с освобожденными спецназовцами был заключено соглашение об их дальнейшем неучастии в силовых операциях на юго-востоке страны.

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