В Славянске террористы заявили, что освободили двух спецназовцев "Альфы"

"Нам удалось договориться с противоположной стороной об обмене двоих из этих спецназовцев на наших сторонников, затем мы их освободили", - сказал один из сепаратистов по телефону, сообщает Kramatorsk.ua.

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Он уточнил, что с освобожденными спецназовцами был заключено соглашение об их дальнейшем неучастии в силовых операциях на юго-востоке страны.