Путин рассказал Меркель, что Украине нужно вывести войска с юго-востока

В четверг состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Ангелы Меркель по инициативе германской стороны.

Об этом по информации пресс-службы Кремля сообщает РИА Новости.

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"Путин подчеркнул, что сейчас самое главное – вывести военные подразделения из юго-восточных областей, прекратить насилие, немедленно запустить широкий национальный диалог в рамках процесса конституционной реформы с вовлечением всех регионов и политических сил", - говорится в сообщении.

Лидеры России и Германии условились провести в ближайшее время еще один телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

Как сообщал УНИАН, большинство жителей крупнейших и влиятельнейших государств Европейского Союза поддерживают введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения за действия России в Украине.