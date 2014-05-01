Путин рассказал Меркель, что Украине нужно вывести войска с юго-востока

14:33, 01 мая 2014
Политика
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Президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что главное – вывести войска из юго-восточных областей Украины, прекратить насилие и немедленно запустить национальный диалог

Ангела Меркель и Владимир Путин / REUTERS

В четверг состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Ангелы Меркель по инициативе германской стороны.

Об этом по информации пресс-службы Кремля сообщает РИА Новости.

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"Путин подчеркнул, что сейчас самое главное – вывести военные подразделения из юго-восточных областей, прекратить насилие, немедленно запустить широкий национальный диалог в рамках процесса конституционной реформы с вовлечением всех регионов и политических сил", - говорится в сообщении.

Лидеры России и Германии условились провести в ближайшее время еще один телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

Как сообщал УНИАН, большинство жителей крупнейших и влиятельнейших государств Европейского Союза поддерживают введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения за действия России в Украине.

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