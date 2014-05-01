Турчинов поздравил украинцев с 1 мая и напомнил, что "идеальная страна" не создастся сама по себе

Об этом говорится в обращении Турчинова, переданном УНИАН пресс-службой парламента.

«Конечно, сегодня наше государство переживает не самые легкие времена, но верю, что вместе, общими усилиями, мы сможем построить действительно правовое европейское государство, в котором хочется жить и растить детей. Государство, где зарплаты и пенсии обеспечивают достойную, полноценную и счастливую жизнь. Государство, где будет искоренено такое понятие как «взятка», а госслужащие из армии бюрократов превратятся в функциональных работников, которые любят свою работу и получают достойную зарплату. Правоохранители действительно будут защищать, а врачи квалифицированно будут лечить», - отметил он.

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При этом Турчинов прибавил, что идеальная страна не создастся сама по себе. «Для этого нужна ваша помощь и упорный труд», - заметил и.о. президента.

Он выразил убеждение, что власть вместе с гражданами сделает Украину цветущей и счастливой.