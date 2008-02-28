Ющенко обвиняет Тимошенко, что она устранилась от проблем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Кабинет Министров отстранился от ряда проблем, которые должны быть учтены в изменениях в государственный бюджет на 2008 год.

Об этом говорится в письме главы государства в адрес премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, сообщает пресс-службе Президента.

В частности, по словам В.ЮЩЕНКО, внимательно ознакомившись с письмом относительно виденья премьер-министром изменений в госбюджет-2008, он отметил наличие общей позиции в таких вопросах, как начало строительства доступного жилья, необходимость законодательного урегулирования вопроса продажи или аренды отдельных земельных участков на неконкурентных принципах, а также увеличение бюджетного ресурса в возмещение налога на добавленную стоимость.

В то же время, говорится в письме Президента, “должен констатировать фактическое отстранение правительства от проблем, назревших в других сферах”.

В частности, по словам В.ЮЩЕНКО, это вопросы:

- увеличения расходов для Минобороны на повышение боеспособности Вооруженных сил Украины, обеспечения их перехода к комплектованию по контракту до конца 2010 года, оснащения модернизированными и новейшими образцами вооружения, обеспечения социальных гарантий военнослужащих и членов их семей не менее чем на 11,5 млрд. грн.;

- увеличения объема обязательств Государственной службы автомобильных дорог Украины, по которым правительством будут предоставляться государственные гарантии, для обеспечения введения в эксплуатацию более 500 км дорог государственного значения по направлениям международных транспортных коридоров, маршрутов, задействованных к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, а также выполнения противооползневых мероприятий в Автономной Республике Крым на 3,5 млрд. грн.;

- предвидения необходимого финансирования для обеспечения распространения телерадиопрограм, произведенных для государственных нужд, по всей территории Украины;

- необходимости пересмотра перечня субъектов хозяйствования, которым разрешено в 2008 году получать в аренду государственное и коммунальное имущество не на конкурсных принципах, для обеспечения возможности для населения страны приобретать продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости рядом с собственным жильем;

- целесообразности введения в сферу действия Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» отношений, которые возникают во время осуществления контроля за соблюдением налогового законодательства, с внесением необходимых в него изменений;

- необходимости распределения всех централизованных расходов на осуществление мероприятий в регионах и субвенций между регионами;

- начала комплексного реформирования межбюджетных отношений.

Отдельным вопросом, подчеркнул Президент, стоит обеспечение сбалансирования финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины».

Как отметил В.ЮЩЕНКО, по результатам работы рабочей группы был сформирован бездефицитный финансовый план Компании на 2008 год, который рассматривался на заседании СНБОУ 1 февраля 2008 года.

В то же время, по словам главы государства, предложения правительства относительно дополнительного финансирования Компании за счет государственного бюджета, дивидендов и т.п. оставляют несбалансированными доходы и расходы НАК «Нафтогаз Украины» на сумму по меньшей мере 3,5 млрд. грн.

Кроме того, подчеркивает В.ЮЩЕНКО, такой источник поступлений Компании, как увеличение на 6,0 млрд. грн. расходов для проведения расчетов населения по задолженности за потребленные услуги газо- и теплоснабжения за счет погашения обесцененных сбережений нуждаются в дополнительной проработке. Существуют риски, считает Президент, что значительная часть этих средств не будет использована, как это было в 2005 году.

“Обращаю Ваше внимание на тот факт, что финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» в нарушение требований Указа Президента Украины от 14 февраля 2008 года № 122 до сих пор не утвержден”, говорится в письме В.ЮЩЕНКО к Ю.ТИМОШЕНКО.

С учетом изложенного Президент просит Ю.ТИМОШЕНКО взять под свой личный контроль проработку указанных вопросов во время подготовки и одобрения правительством законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».