Фирташ: Тимошенко пытается сорвать выборы

Об этом заявил украинский олигарх Дмитрий Фирташ в интервью BBC Украина.

По словам олигарха, Юлия Тимошенко пытается выиграть время, так как нынешний рейтинг не позволяет ей претендовать на победу на президентских выборах.

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"Тимошенко сегодня, имея 100 депутатов в парламенте, практически полностью узурпировала власть в стране. Она понимает, что на президентских выборах она не выиграет. У нее задачи две: первая – если она не выиграет выборы, значит, выборы должны не состояться; для того, чтобы выборы не состоялись, ей нужно решить одну задачу: надо, чтобы были волнения, проблемы в стране, для того, чтобы можно было ввести чрезвычайное положение", – сказал Дмитрий Фирташ.

"Когда вводится чрезвычайное положение, выборы отменяются, и таким образом она снова покупает время. Страна находится в том состоянии, в котором она находится, опять нет легализации власти, но при этом у нее есть полная возможность управлять, потому что физически она сейчас и управляет", - заявил Фирташ.

В ответ на эти обвинения пресс-служба госпожи Тимошенко направила в редацию BBC заявление, в котором, в частности, указано: "То, о чем говорит Фирташ в интервью, - это ожидаемая атака от олигархов... Предположения, высказанные в этом интервью олигархом, являются такими, что не соответствуют действительности".