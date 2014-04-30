Луганский общественник заявил, что люди Тимошенко пытаются сорвать выборы на Донбассе



Глава комиссии по борьбе с коррупцией и контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур, глава СОГ "Трудовое Движение "Солидарность" Константин Ильченко считает, что выборы на Донбассе пытаются сорвать "люди Тимошенко".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Пару часов назад захватили Луганскую обладминистрацию.

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Захват происходил традиционно - милиция и власть покинули добровольно здание, а захватчики вдохновленные вседозволенностью вошли во внутрь.

Обратите внимание на тот факт, что у нас в области на высшие должности власти определенны люди Тимошенко, именно по их согласию открываются двери перед «захватчиками».

Уже для всех стало очевидным, что делается это для того чтобы сорвать выборы на Донбассе, тем самым исключив электорат Донбасса из выборного процесса, дав возможность одному из кандидатов набрать максимальное количество голосов…, какому кандидату, догадайтесь с трех раз.

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Короче, глупости наших политиков нет предела, ведь рано или поздно все станет известно и тогда никакая должность при власти не оправдает пролитую кровь, как на Майдане, так и в Славянске, отвечать в любом случае придется.

Мне почему-то кажется, что после этих театрализованных захватов зданий власти, многим украинцам уже не только страшно жить в этой стране, но и стыдно, и противно".