ЦИК зарегистрировала уже 543 международных наблюдателя на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала 317 международных наблюдателей на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, из них 179 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 26 - от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 20 - от Всемирного конгресса украинцев, 51 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 4 - от Канадской миссии наблюдения за выборами, 37 - от США.

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Таким образом, на сегодняшний день уже зарегистрировано 543 официальных наблюдателя от международных организаций и зарубежных государств.