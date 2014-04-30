Госкомтелерадио инициирует прекращение информационного соглашения с Россией

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио.

Инициатива вызвана систематическими и вызывающими нарушениями со стороны России договоренностей между правительствами Украины и России.

В Госкомтелерадио отметили, что вопреки соглашению Россия развязала против Украины настоящую информационную войну.

“Российские СМИ уже длительное время пропагандируют посягательство на территориальную целостность нашего государства, разжигают междунациональную вражду, культивируют насилие и ксенофобию. Российская пропаганда, наследуя худшие образцы тоталитарных режимов, создает "параллельную реальность страшной угрозы", игнорируя при этом все договоренности о сотрудничестве в сфере медиа”, - говорится в сообщении.

Как заявили в Госкомтелерадио, оперируя огромными финансовыми ресурсами, которые направляются в поддержку подконтрольных Кремлю СМИ, российская пропаганда пытается исказить стремление украинского народа жить в собственном независимом, соборном, демократическом и европейском государстве.

"Российские СМИ сознательно навязывают собственным гражданам и украинцам мнение, что РФ имеет исключительное право вмешиваться во внутренние дела Украины, в частности защищать интересы русскоязычных граждан. В действительности же Россия поддерживает террористов, сепаратистов и изменников украинского народа и его государства", - отметили в Госкомтелерадио.

Именно благодаря вмешательству России во внутренние дела Украины участились факты препятствования работе отечественных и иностранных журналистов. Российскими экстремистами захватываются телерадиокомпании, похищаются журналисты, незаконно присваивается имущество государственных телерадиокомпаний.

"Ввиду изложенного и в соответствии с положениями Закона Украины "О международных договорах Украины" от 29 июня 2004 года № 1906 Госкомтелерадио Украины считает целесообразным принять меры по прекращению действия соглашения", - говорится в сообщении.