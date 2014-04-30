На территорию Херсонщины провокаторы и террористы на майские праздники не проникнут – председатель ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после совещания у и.о. президента Александра Турчинова.

«В СМИ распространен миф, что Херсонская область находится под воздействием пророссийских настроений. Оснований для такого мифа нет. Действительно, сейчас СБУ задерживает очень много провокаторов, которые с оружием появились на территории области. Ведется очень серьезная работа по нейтрализации этих людей, чтобы они не могли оказывать сопротивление. Люди в Херсонской области выступают за единство Украины, поскольку Херсонщина никогда не была пророссийской», - отметил Одарченко.Читайте такжеНа Херсонщине "гастролеры" из Крыма ведут наблюдение за стратегическими объектами

Говоря о происхождении провокаторов и террористов, которые пытаются попасть в Херсонскую область, Одарченко отметил: “Там есть и граждане Российской Федерации, но в основном это люди, которые пришли из Одесской области. По-видимому, они из Приднестровья заходят для организации провокаций. Есть и из Крыма».

«Вся эта сеть строились на протяжении многих лет, и сейчас они вступили в активное действие», - сказал Одарченко и добавил, что на сегодняшний день нет активного движения провокаторов на территории Херсонской области.