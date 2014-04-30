Сотники Майдана готовятся противодействовать провокациям на майские праздники

14:06, 30 апреля 2014
Политика
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Центральный совет сотен Майдана готовится противодействовать провокациям на майские праздники.

Центральный совет сотен Майдана готовится противодействовать провокациям на майские праздники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сотники Майдана заявили на пресс-конференции.

"Что касается 1, 9 мая и промежутков между ними – мы готовимся к этим событиям. По вчерашним событиям (факельное шествие, которое привело к драке на Майдане - УНИАН) мы поняли, что внутри Майдана есть люди, работающие непосредственно на ФСБ России, это проплаченные группы людей на Майдане, которые имеют отношение к ультраправым", - сказал представитель Центрального совета сотен Майдана по прозвищу Спартак.

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Начальник отдела безопасности Майдана Олег Большой отметил, что на Майдане ночью введен комендантский час, также любые массовые мероприятия, которые проходят в городе Киеве или на Майдане, должны быть согласованы с Центральным советом сотен Майдана, Штабом Майдана и комендатурой.

Также на Майдане запрещено носить оружие и закрывать лицо.

"Вчерашние события были направлены на дискредитацию Майдана, со стороны экстремистов был подготовлен мессидж для российских телеканалов, что якобы здесь, на Майдане, присутствуют неонацисты", - считает Спартак.

В свою очередь представитель Самообороны Майдана Тарас отметил, что перед тем как факельное шествие должно было состояться, были обнаружены две диверсионные группы, имевшие при себе орудия для поджога – бутылки со смесью и определенные виды оружия.

"Информация о том, что состоится шествие с факелами, была предоставлена СБУ, вчера на Майдане находился заместитель министра внутренних дел Украины Николай Величкович, который держал на контроле это дело", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля после 21.00 в Киеве на Майдане Незалежности произошла массовая драка с применением оружия и взрывчатых пакетов.

По информации очевидцев, в инциденте принимали участие с обеих сторон около 200 человек. Есть пострадавшие.

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