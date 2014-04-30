Сотники Майдана готовятся противодействовать провокациям на майские праздники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сотники Майдана заявили на пресс-конференции.

"Что касается 1, 9 мая и промежутков между ними – мы готовимся к этим событиям. По вчерашним событиям (факельное шествие, которое привело к драке на Майдане - УНИАН) мы поняли, что внутри Майдана есть люди, работающие непосредственно на ФСБ России, это проплаченные группы людей на Майдане, которые имеют отношение к ультраправым", - сказал представитель Центрального совета сотен Майдана по прозвищу Спартак.

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Начальник отдела безопасности Майдана Олег Большой отметил, что на Майдане ночью введен комендантский час, также любые массовые мероприятия, которые проходят в городе Киеве или на Майдане, должны быть согласованы с Центральным советом сотен Майдана, Штабом Майдана и комендатурой.

Также на Майдане запрещено носить оружие и закрывать лицо.

"Вчерашние события были направлены на дискредитацию Майдана, со стороны экстремистов был подготовлен мессидж для российских телеканалов, что якобы здесь, на Майдане, присутствуют неонацисты", - считает Спартак.

В свою очередь представитель Самообороны Майдана Тарас отметил, что перед тем как факельное шествие должно было состояться, были обнаружены две диверсионные группы, имевшие при себе орудия для поджога – бутылки со смесью и определенные виды оружия.

"Информация о том, что состоится шествие с факелами, была предоставлена СБУ, вчера на Майдане находился заместитель министра внутренних дел Украины Николай Величкович, который держал на контроле это дело", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля после 21.00 в Киеве на Майдане Незалежности произошла массовая драка с применением оружия и взрывчатых пакетов.

По информации очевидцев, в инциденте принимали участие с обеих сторон около 200 человек. Есть пострадавшие.