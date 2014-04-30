Харьковский Евромайдан отменил митинг 1 мая из-за возможных провокаций сепаратистов

09:15, 30 апреля 2014
Политика
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В Харькове в связи с возможностью кровопролития и провокаций Евромайдан отменил митинг 1 мая.

В Харькове отменили митинг Евромайдана 1 мая

Об этом в Facebook написал один из координаторов харьковского Евромайдана, общественный активист Дмитрий Пилипец.

«Харьковский Евромайдан призывает людей не выходить 1 мая на митинги, чтобы не допустить кровопролития», - отметил Пилипец.

Он подчеркнул, что в начале мая в Харькове могут произойти масштабные провокации с целью дестабилизации ситуации в городе.

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«Тоталитарный режим России уже оккупировал Крым, развязал террористическую войну в Донецкой и Луганской областях. На начало мая Путин и его местная агентура запланировали подобные масштабные провокации в Харькове с целью распространить дестабилизацию на нашу территорию. Во избежание кровопролития и жертв, Харьковский Евромайдан обращается ко всем жителям Харькова и области не вестись на провокационные призывы и не выходить на митинги 1 мая», - отметил Пилипец.

Активист подчеркнул, что призыв на митинг 1 мая - это провокация.

В то же время в группах Антимайдана в социальных сетях распространяются призывы выйти 1 мая в 12.00 на площадь Свободы в Харькове и провести масштабный митинг сторонников федерализации.

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