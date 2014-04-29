В СНБО назвали возможную дату всеукраинского референдума

Дата проведения всеукраинского референдума будет зависеть, в том числе от того, как быстро можно напечатать бюллетени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар сказала на брифинге.

"Сейчас ЦИК готовит предложения, возможно ли напечатать эти вопросы (для референдума - УНИАН) на защищенной бумаге к первому туру или ко второму (президентских выборов - УНИАН). Скорее всего, что это будет на 15 июня", - сказала Сюмар.

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"Сейчас этот вопрос прорабатывается и Министерством юстиции, и ЦИК относительно того, как возможно это сделать. Как вы знаете, относительно этого будет одобрен новый законопроект, который будет касаться непосредственно этого мероприятия, поскольку, согласно закону о всеукраинском референдуме, для его подготовки нужны значительно более длительные сроки", - отметила Сюмар.

Она сообщила, что, по предварительным расчетам Центризбиркома, для проведения консультативного референдума нужно 1 млрд грн, но если провести его вместе с президентскими выборами, то сумма уменьшится до 30 млн грн.

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Относительно возможных вопросов референдума Сюмар напомнила, что формулировать их должна Верховная Рада.